Entra en vigor la restricción al tráfico en el casco histórico de Redondela
La medida afecta a la Praza da Constitución y las calles Telmo Bernárdez y Figueiral
Solo se permitirá el acceso a los vehículos de los residentes y operaciones de carga y descarga
La semipeatonalización de la Praza da Constitución y las calles Telmo Bernárdez y Figueiral, en pleno casco urbano de Redondela, es ya una realidad. El gobierno local anunció ayer la inminente entrada en vigor de la prohibición del acceso a los vehículos de personas no residentes en estas calles del centro urbano. Esta reordenación del tráfico, que en los últimos meses generó controversia entre los vecinos, completa la ya existente desde hace años en otras calles del casco histórico.
Desde el Concello explican que en estas zonas solo podrán circular los residentes que posean autorización municipal, además de los vehículos de servicios públicos y emergencias y las operaciones de carga y descarga. Las señales de tráfico que advierten de las prohibiciones quedarán instaladas hoy viernes, que será cuando entren en vigor las restricciones, aunque no se sancionará hasta el proximo mes de octubre.
La concejala de Interior, Rita Pérez, señaló ayer que la limitación del tráfico rodado «busca mellorar a calidade de vida e a seguridade dos veciños, fomentar a sostibilidade e preservar o patrimonio histórico», y justifica que «restrinxir o tráfico só para os residentes permitirá reducir a contaminación e o ruído».
La próxima semana, desde el miércoles 10, los residentes en las distintas calles afectadas podrán dar de alta sus vehículos a través de un formulario en el Rexistro Municipal o a través de la sede electrónica en la web del Concello.
Las cámaras comenzarán a sancionar en octubre
Las cámaras de control que identifican las matrículas de los vehículos comenzarán a sancionar de forma automática a los no autorizados a partir de octubre. Los dispositivos están instalados en los accesos a las diferentes zonas del casco histórico.
Esto no significa que los no residentes puedan seguir circulado hasta que las cámaras entren en funcionamiento, ya que a partir de la próxima semana los agentes de la Policía Local procederán a informar a los conductores, realizando así una campaña de concienciación en las zonas prohibidas.
