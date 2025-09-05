Testigos del accidente mortal del motorista en O Rosal vieron «un adelantamiento brusco»

El Juzgado de Instrucción nº2 de Tui acogió ayer la declaración de cinco testigos presenciales del accidente mortal ocurrido el pasado 15 de julio en O Rosal, en el que perdió la vida el joven motorista Brais Otero, de 33 años, tras el brutal impacto de un vehículo BMW contra su moto.

La pareja que circulaba en el mismo sentido que el acusado aseguró haber presenciado por parte del coche un «adelantamiento brusco, sin visibilidad y con una aproximación peligrosa», tal y como relató el abogado de la acusación particular, Carlos Pérez.

Por su parte, el matrimonio que trasladó al conductor del BMW a Tui, de edad avanzada, explicó ante la magistrada que lo llevaron con intención de ayudar porque se quejaba de un gran dolor en el pecho. Además relataron que, al llegar a urgencias, fue el propio investigado quién les indicó que ya lo venían a buscar. La acusación particular subrayó que a estas personas no se les relaciona directamente con el accidente.

Para el abogado de la familia materna de Brais, los testimonios «refuerzan la hipótesis de una omisión de socorro», ya que ningún testigo situó al conductor del BMW auxiliando a Brais tras el atropello.

Por su parte, la jueza insistió en la necesidad de esclarecer la posición de los vehículos para continuar con la investigación, a la espera de una reconstrucción técnica que todavía no se ha realizadoy que espera tener concluida antes de finalizar el año.

El presunto responsable, F.M.L., un joven murciano de 25 años, está siendo investigado desde ese momento por homicidio imprudente y por abandono del lugar del accidente o, alternativamente a este último, omisión del deber de socorro.

El conductor del turismo se encuentra ahora en libertad provisional tras abonar una fianza de 150.000 eurosdictada por la Fiscalía. La defensa, por su parte, ha recurrido esta decisión judicial y reclaman que el acusado vuelva a prisión provisional al considerar que existe reiteración delictiva, y en caso de mantenerse la libertad bajo fianza, solicitaron que esta sea elevada hasta los 700.000 euros.

La familia de Brais reclama justicia

En este momento, y tal y como informaría durante la mañana de ayer la jueza encargada del caso, queda pendiente la declaración de uno de los testigos así como la práctica de la reconstrucción del accidente, considerada clave para la investigación.

Mientras tanto, el procedimiento continúa en fase de instrucción, con la familia de Brais reclamando que se haga justicia por la muerte del joven motorista bajo el lema «Justicia por Brais».