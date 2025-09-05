El Grupo Casa Paco 81 abre la inscripción de sus equipos
A.P.
Redondela
El Grupo Casa Paco 81 de Redondela hace un llamamiento a los niños nacidos entre los años 2019 y 2022 para formar parte de sus equipos de fútbol y fútbol sala. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 663507292 o a través de sus redes sociales.
