Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo Casa Paco 81 abre la inscripción de sus equipos

A.P.

Redondela

El Grupo Casa Paco 81 de Redondela hace un llamamiento a los niños nacidos entre los años 2019 y 2022 para formar parte de sus equipos de fútbol y fútbol sala. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 663507292 o a través de sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents