El Espazo Efémero de Gondomar acogerá un total de 15 actividades durante cuatro días

Gondomar se prepara para convertirse en el epicentro de la creatividad y el emprendimiento con la celebración del primer Espazo Efémero de la red de espacios de colaboración impulsada por el Proxecto de Cooperación Leader, liderado por el GDR Galicia Suroeste Eurural. La cita tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de 2025, en un emplazamiento singular del municipio que será acondicionado para transformarse en un escaparate temporal de cultura, innovación y comercio local.

Durante cuatro días, el evento reunirá a emprendedores, artesanos, productores y visitantes en un entorno dinámico que combinará el comercio de proximidad con una programación cultural, artística, musical y gastronómica. Una experiencia concebida para activar el territorio, poner en valor el talento y atraer público de toda la comarca.

La inscripción para participar queda abierta hoy. Las personas interesadas en presentar su proyecto deberán enviar su propuesta al correo electrónico info@eurural.gal, junto con una memoria de la actividad a desarrollar y una declaración responsable. Ambos documentos están disponibles en la web de Galicia Suroeste (https://galiciasuroeste.gal/proxectos/espazos-efemeros). El plazo finaliza el 15 de septiembre y se seleccionarán hasta 15 iniciativas, en función de criterios como la calidad, sostenibilidad, originalidad y vinculación con el territorio.

El Espazo Efémero forma parte de una iniciativa de Cooperación Leader Transnacional que une a Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) de Galicia, Asturias y Portugal. Su finalidad es revitalizar el tejido económico mediante el impulso del comercio local, apoyar nuevas ideas de negocio y generar espacios de encuentro e inspiración.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, a través de los fondos Feader, y cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, así como de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y el Principado de Asturias.