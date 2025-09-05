El colegio Martínez Alonso de Mos pide más personal y la Xunta dice que «es suficiente»

Distintas profesores y profesoras y ANPA del CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos manifestaron en las últimas horas su preocupación por la falta de personal y preparan medidas de protesta. Por su parte consellería de Educación, a preguntas de Faro, responde que la dotación «es suficiente».

El centro, catalogado como de atención preferente a alumnado con necesidades educativas especiales, denuncia que a falta de unos días de empezar el calendario escolar, no cuenta con los recursos humanos necesarios para garantizar una atención inclusiva y de calidad, «pese a las promesas realizadas por la administración educativa», indican.

A finales de junio, el equipo directivo solicitó los recursos humanos imprescindibles para la gestión del centro durante este curso, recibiendo la noticia de que uno de los cursos, concretamente el alumnado que pasaba de primero a segundo y que contaba con doble línea, debía juntarse en un solo aula.

Según relata la Jefa de Estudios del Centro, Laura Giráldez «entre las dos líneas suman un total de 25 alumnos, pero debido a la presencia de alumnado con diversos diagnósticos, computan por 28, cifra que supera la ratio legal de alumnado por aula».

La situación se agrava además porque el centro ha perdido una plaza de Audición y Lenguaje (AL) que estaba cubierta hasta ahora y durante, al menos, cinco años más.

Añaden que desde finales del curso pasado, representantes del centro y del ANPA mantuvieron reuniones con la administración. El jefe territorial de Pontevedra, César Ares, se comprometió, según dicen, a enviar un profesor de Educación Primaria para poder mantener el desdoble en segundo curso. Sin embargo, tras el parón de agosto, el centro se ha topado con una idea desvanecida: ni el docente de AL ni el de primaria llegarán al centro.

Giráldez explica a FARO que «no tenemos capacidad para soportar las necesidades que se dan actualmente en las aulas. Es imposible atender la diversidad que hay en el centro, con los recursos humanos que tenemos».

Con el objetivo de luchar por el bienestar del alumnado, las familias, organizadas a través del ANPA, han convocado una concentración el próximo día 8 a las puertas del colegio, coincidiendo con el inicio del año escolar. Por su parte, el claustro de profesores también ha elevado un escrito oficial denunciando los recursos humanos que necesitan para afrontar el curso.

A mayores, desde el centro educativo agradecen el respaldo del Concello de Mos, que reconocen «haberse implicado en las gestiones con la Consellería».

Respuesta de la Xunta

Por su parte, la Consellería de Educación en su respuesta a Faro asegura que dota a todos los centros y, «por supuesto también el Colegio Maestro Martínez Alonso, de todo el personal necesario para garantizar la mejor atención a su alumnado».

En este caso, añaden «se trata de un centro que cuenta con 257 alumnos y 27 profesores, tres de ellos a mayores del catálogo que le corresponde por el número de alumnos».

Con respecto a la atención al alumnado con necesidades explican que «tiene un especialista en Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje que le corresponden. Además, la Consellería refuerza el centro con un PT y otro PT con perfil AL (este último se envió en relevo del AL que tenía el curso pasado y que decidió concursar la otra plaza), así como con un profesor de refuerzo del Plan Mega a media jornada».

Según la consellería los servicios de Inspección consideran que se trata de recursos idóneos, «puesto que el centro cuenta con 5 maestros para atender 4 aulas de Infantil, lo que les permite hacer desdobles que por ratio no harían falta, y otros 22 maestros para 12 aulas de Primaria».

«Además, de las 365 plazas educativas de las que dispone el centro, cuenta con 108 plazas libres», concluyen.