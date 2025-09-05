A Cañiza prepara un sistema de geotermia para la Casa Consistorial

El alcalde de A Cañiza Luis Piña anunció ayer que las obras de instalación de geotermia en la Casa Consistorial estarán listas en breve. Según explicó, esta actuación permitirá reducir de forma significativa el consumo energético, las emisiones contaminantes y los costes de mantenimiento, avanzando hacia un modelo municipal más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La intervención forma parte del proyecto «Instalaciones Geotérmicas Sostenibles II», incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa DUS 5000), y cuenta con una inversión total de 227.892 euros.

El grueso de la financiación procede del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), que aporta el 85% del presupuesto (193.708 euros). La Diputación de Pontevedra contribuye con un 8% (18.231 euros), y el Concello el 7% restante (15.952 euros).