Transportes dará un impulso al proyecto de seguridad de la N-120 entre O Confurco y Ponteareas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha mantenido en los últimos días contactos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para impulsar las obras de adecuación de la carretera N-120 en el tramo comprendido entre O Confurco y la entrada a Ponteareas. Según el mismo informó a Faro, en estas conversaciones, insistió en defender las propuestas trasladadas tanto por la ciudadanía, a través de la Plataforma vecinal, como por el propio Concello de Ponteareas y su alcaldesa.

Fuentes autorizadas del Ministerio confirmaron el compromiso de dar un impulso decisivo al proyecto durante este otoño, con la previsión de dejarlo ultimado antes de la fase de licitación de las obras.

Según explicó el subdelegado, en breve se aprobará definitivamente la segunda exposición pública, solicitada por el Concello, que introduce la eliminación de una de las dos rotondas inicialmente previstas. De forma paralela, se aprobará el proyecto de trazado, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, está previsto que este otoño se apruebe también el proyecto constructivo definitivo, acompañado de la orden de expropiación de los bienes y derechos afectados.

«Un obra muy necesaria y una cto de justicia con Ponteareas»

Losada destacó que esta serie de pasos suponen un avance firme e irrevocable para garantizar la ejecución de la actuación. Subrayó además que el Ministerio y el Gobierno de España han demostrado con ello su voluntad de sacar adelante una obra que considera «muy necesaria por motivos objetivos de seguridad vial, y también un acto de justicia con Ponteareas, ya que el proyecto lleva demasiado tiempo en tramitación». No obstante, reconoció que la segunda exposición pública, solicitada tras la primera por el Concello, apenas introdujo mejoras sustanciales y, en la práctica, contribuyó a retrasar un proyecto que ya debería estar ejecutado o en marcha.

Las obras, con un presupuesto estimado de 3,5 millones de euros, abarcarán un tramo de 5 kilómetros entre O Confurco y el tramo de la N-120 cedido recientemente al Concello de Ponteareas.