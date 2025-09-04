La previsión de lluvia obliga a aplazar el festival de música que organiza la protectora Aloia en Tui

La protectora Animais Aloia de Tui se ha visto obligado a suspender uno de los eventos más especiales de su agenda. El «esperadisimo» festival en beneficio de este refugio ya no se llevará a cabo en la fecha en la que estaba previsto celebrarse. Mirando al cielo, parece que el mal tiempo no permitirá que este acto transcurra en la mejor de las condiciones este domingo 7 de septiembre, así que sus organizadores, lejos de cancelar el acto, lo han trasladado a la siguiente jornada dominical, concretamente al día 14.

Ese día, la Terraza del Club Náutico de Tui abrirá sus instalaciones para albergar, entre las 12 y las 22 horas, el Aloia Fest. Los asistentes, que tendrán el acceso gratuito, podrán disfrutar de un programa de música en directo, sorteos, puestos de comida y muchas sorpresas: «Nosotros estaremos allí todo el día, con nuestro puesto, donde podrás adquirir cosas muy molonas y así estarás ayudando a los perritos», anuncia la protectora que será la beneficiaria de todo lo recaudado.

Cartel del Aolia Fest, con la fecha ya rectificada. / FDV

El cartel, realizado por Maria Llauger, anuncia las bandas y los artistas que se encargarán de poner la banda sonora a este evento solidario. Entre las 13 y las 15 horas sonará la música de Funkente DJ, y a partir de las 19 horas será el turno del grupo Red Duck Blues, que amenizará la jornada vespertina con una 'jam session'.