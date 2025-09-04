Porriño impulsa programas de empleo por más de 1,2 millones

El municipio de Porriño ha puesto en marcha a lo largo de este año diferentes programas de formación y empleo que suponen una inversión global superior a 1,2 millones de euros, financiados en su mayor parte por la Xunta de Galicia.

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, visitó ayer la localidad para asistir al acto de presentación de los resultados de cuatro planes municipales que están en marcha. Según destacó el alcalde, Alejandro Lorenzo, «a falta de la finalización de todos ellos se ha alcanzado ya una media de inserción laboral superior al 50%». Un dato especialmente positivo en el caso del Programa Integrado de Empleo (PIE), donde el 70% de los participantes ha conseguido un contrato, con previsiones de que esta cifra siga creciendo en los próximos días y supere con holgura el objetivo inicial del 40% marcado por la Xunta.

«El éxito se basa en una formación adaptada a las demandas reales del mercado, en la orientación personalizada y en la colaboración directa con las empresas», subrayó Lorenzo. En la misma línea, el conselleiro José González puso en valor la implicación de las administraciones locales y del tejido empresarial «para fomentar el empleo y fortalecer la economía de nuestra Comunidad».

El Programa Integrado de Empleo cuenta con un centenar de participantes, un año de duración y una inversión total de 275.000 euros, de los que 220.000 son financiados por la Xunta y el resto por el Concello. Otro de los planes activos es el obradoiro dual de empleo «O Porriño Humaniza», en el que 20 personas se forman en albañilería y aplican sus conocimientos en obras de utilidad pública. Este programa, de nueve meses de duración, supone una inversión de 456.978 euros, de los que la Xunta aporta 411.982. El programa «O Noso Encontro co Emprego», dirigido a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuenta con 16 jóvenes en formación, repartidos entre las especialidades de albañilería y carpintería. La inversión en este caso asciende a 483.653 euros, de los que 438.603 son financiados por la Xunta. Por último, se impartió un curso AFD de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 15 participantes y una ayuda de la Xunta de 46.609 euros.