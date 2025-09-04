Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos ultima trabajos en cinco centros escolares locales

Las obras que se realizan son de mantenimiento

La alcaldesa, Nidia Arévalo, visita ayer las obras.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, visita ayer las obras. / D.P.

D. P.

Mos

El Concello de Mos ejecuta durante estos días los trabajos de acondicionamiento y mejora en los centros escolares del municipio: CEIP Maestro Martínez Alonso, CEIP Peña de Francia, CEIP Atín, CEIP Maestro Valverde Mayo y CEIP de Petelos.

Las actuaciones incluyen labores de pintado de puertas, lijado y pintado de barandas y portales, reparación de parques infantiles, reparación de porterías, tareas de desbroce y limpieza general, así como el acondicionamiento de las zonas ajardinadas de los cinco colegios públicos del municipio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents