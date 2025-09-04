Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje en Redondela a las alfombristas del Corpus

Se trata de la primera conferencia del programa «Aquí faltan páxinas» que impulsa la Diputación

A.P.

Redondela

El Pazo de Petán, en Redondela, acoge hoy jueves a las 20.00 horas la primera conferencia del programa «Aquí faltan páxinas», impulsado por la Diputación para rescatar las historias de mujeres que merecen ser contadas. Las protagonistas serán las alfombristas María Carrera Otero, de Ponteareas, Susana Ricón y Mayka Cabaleiro, de Redondela, Loli do Campo, de Bueu, y Tere Pereira, de Gondomar.

