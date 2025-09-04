Gastronomía sefardí con menú diario en el Parador de Tui para el Setembro Xudeo

El Parador de Turismo de Tui centrará las jornadas gastronómicas sefardíes de este año en la ciudad tudense con motivo del Setembro Xudeo. Así, durante este mes, el restaurante tendrá un menú sefardí con cebolla rellena de calabaza especiada, pistachos y melaza de granada de primero, albondiguillos de pescado con salsa de limón de segundo, ginestada (crema dulce elaborada con leche de almendras, harina de arroz, azucar y especies) y pan ácimo, que no tiene levadura.

Además está prevista una cena sefardí con música en directo el viernes día 19 en el Mirador del Miño del Parador, con un aforo de 50 personas. Es necesario reserva previa.

El Setembro Xudeo incluye una amplia programación. Mañana viernes, a las 21.30 horas, en la plaza do Pracer habrá concierto de música sefardí a la luz de las velas «Arvolicos lejanos», a cargo de 2nafronteira: Maurizio Polsinelli al piano y Carmen Penim en la voz.

Con este espectáculo la plaza, en pleno conjunto histórico de Tui, se convertirá en un espacio intimista y lleno de simbolismo para acoger este concierto de música sefardí.

El dúo 2naFronteira se creó en Italia en el año 2008. Formado por la cantante gallega Carmen Penim y el pianista romano Maurizio Polsinelli, publican su primer álbum «Humo en los ojos» en 2011, basado en poemas de Carmen Penim. Sus conciertos son siempre una muestra de pasión y calidad técnica, de mezcla entre géneros e influencias, desde música tradicional, sagrada o sefardí y las músicas del mundo.

La concejala de Turismo y Patrimonio, Ana Núñez Álvarez, señala que «con esta actividad que une patrimonio, cultura y turismo, el Ayuntamiento de Tui sigue avanzando en su compromiso de dinamización del conjunto histórico y en el impulso a su revalorización».

Por otra parte, hoy a las 19.30 horas en el edificio Francisco Sánchez, tendrá lugar una conferencia sobre «La Edad de Oro de los judíos de Al-Andalús» y una exposición bibliográfica sobre cultura y patrimonio judío.