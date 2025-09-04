Las Festas do Cristo tendrán actuaciones de Beret y SASH!
El Concello ha adelantado ayer parte de la programación musical de las Festas do Cristo 2025, que se celebrarán este mes.
El sevillano Beret, una de las voces más destacadas del panorama pop español, y SASH!, icónico DJ y productor de la escena dance europea desde los años 90, serán los cabezas de cartel en dos grandes citas que tendrán lugar el viernes 26 y sábado 27 de septiembre en el aparcamiento de la rúa Progreso, con entrada gratuita, según informó ayer el Concello en una nota de prensa.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, subrayó que las fiestas buscan ser un espacio de encuentro intergeneracional y de proyección cultural, combinando la presencia de artistas locales con grandes nombres nacionales e internacionales. Junto a Beret y SASH!, el programa incluirá nuevas propuestas como el Louro Valley Festival y el Dabuten! Remember Festival, que se suman a una agenda cargada de actividades para todos los públicos y que se dará a conocer mañana viernes en el Parque do Cristo.
