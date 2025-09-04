La exposición «botamos un baile?» llega a Baiona
Baiona
La directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, inauguró ayer en Baiona, acompañada por el alcalde de la localidad, Jesús Váquez Almuíña, la muestra «Botamos un baile? Un século de orquestras de verbena en Galicia», que contempla la evolución de estas agrupaciones desde principios del siglo XX hasta la actualidad y que podrá verse en el Paseo de Pinzón hasta el próximo día 29 de este mes.
El recorrido, a través de varios paneles, ahonda en la evolución de las orquestas de verbena desde los años 20-30 hasta el 2020. Ya estuvo en Ponteareas o Ribadavia.
