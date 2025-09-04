Cortes de suministro eléctrico en Vilar de Infesta por unas obras
Afectará a las zonas de Millarada y Porto Cabeiro
A.P.
Redondela
Unas obras de mantenimiento en la red eléctrica causarán hoy cortes en el suministro de 2.00 a 5.00 horas en varias zonas de Millarada y Porto Cabeiro, en Vilar de Infesta.
