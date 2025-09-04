Concentración en Redondela en defensa de la sanidad
La protesta es hoy jueves, a las 19.00 horas, ante la Casa Consistorial
A.P.
Redondela
La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela convoca hoy jueves, a las 19.00 horas, una concentración ante la Casa Consistorial de Redondela para protestar por la saturación en los centros de salud de la comarca por la falta de médicos y enfermeras. El colectivo denuncia que en Redondela y Chapela las citas pueden demorarse hasta 15 días, mientras que en Fornelos de Montes hay esperas de hasta 20 días.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia