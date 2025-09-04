Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración en Redondela en defensa de la sanidad

La protesta es hoy jueves, a las 19.00 horas, ante la Casa Consistorial

A.P.

Redondela

La Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela convoca hoy jueves, a las 19.00 horas, una concentración ante la Casa Consistorial de Redondela para protestar por la saturación en los centros de salud de la comarca por la falta de médicos y enfermeras. El colectivo denuncia que en Redondela y Chapela las citas pueden demorarse hasta 15 días, mientras que en Fornelos de Montes hay esperas de hasta 20 días.

