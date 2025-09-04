Tres jóvenes heridos, uno de ellos excarcelado, tras chocar su coche contra un muro en Nigrán
Tuvieron que cortar una puerta y el respaldo delantero de uno de los asientos para liberar a una de las víctimas, dos hombres de 20 años y una mujer de 19
Tres personas resultaron heridas, una de ellas atrapada en el interior del vehículo, tras un accidente de tráfico en Nigrán.
El siniestro se produjo pasadas las 22.30 horas de ayer en la carretera provincial EP-2106, a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Parada. Varias personas llamaron al 112 Galicia para informar del accidente en el que un turismo se estrelló contra un muro.
Desde el primer momento, indicaron que había tres ocupantes en el interior del vehículo, todos heridos, y que una persona podría estar atrapada. Inmediatamente, el Centro de Atención Integral de Urgencias informó al Servicio de Emergencias Médicas de Galicia-061, a los Bomberos de Porriño, al GES de Val Miñor, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los cuerpos de Protección Civil de la zona.
Una vez en el lugar de los hechos, los equipos de intervención confirmaron la necesidad de liberar a uno de los ocupantes. Para ello, tuvieron que cortar una puerta y el respaldo delantero de uno de los asientos, lo que permitió liberar a la víctima, que quedó inmovilizada antes de ser trasladada al hospital de referencia. Los otros dos heridos también recibieron asistencia médica y fueron evacuados al mismo hospital.
Según informa el 061, las víctimas son P.G.A. e I.M.G., ambos de 20 años, y S.M.R., una joven de 19.
