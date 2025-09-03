Renfe programa más de 350 servicios de bus por las obras entre Redondela y Guixar

Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Vigo Guixar y Redondela durante las obras de mejora que Adif llevará a cabo en esta línea ferroviaria. En total, se han programado más de 350 trayectos en autobús y 70 servicios en taxi para cubrir los trayectos afectados durante seis fines de semana de septiembre y octubre.

Los trabajos, que forman parte del proyecto de modernización de la línea Ourense-Vigo (línea del Miño), se desarrollarán de forma ininterrumpida desde la última hora de cada viernes hasta la primera del lunes siguiente. Durante esos periodos, la circulación ferroviaria quedará completamente interrumpida entre Vigo Guixar y Redondela.

Las fechas concretas en las que se modificará el servicio ferroviario son: del 5 al 8, del 19 al 22 y del 26 al 29 de septiembre; y del 3 al 6 y del 24 al 27 de octubre.

Adif acometerá durante estos cortes actuaciones que no pueden realizarse con tráfico ferroviario activo, como el levantamiento de vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela, y el tratamiento de losas en varios pasos inferiores del trayecto.

Estas obras se enmarcan en el proceso de adaptación de la infraestructura ferroviaria al Corredor Atlántico, con el objetivo de reforzar la conexión con Portugal y aumentar la capacidad de la línea tanto para viajeros como para mercancías.

Desde Renfe se asegura que, pese a las molestias que pueda ocasionar el corte ferroviario, los servicios Regionales, Alvia y Tren Celta seguirán operativos gracias al plan de transporte alternativo diseñado para estos días.

Acceso del Corredor Atlántico hacia el área de Vigo / Hugo Barreiro

Por otro lado, los viernes, el tren Regional A Coruña-Vigo Guixar de las 19.08 va a realizar por carretera el trayecto entre Pontevedra y la ciudad olívica. Los sábados y domingos, los regionales entre Vigo Guixar y A Coruña, en ambos sentidos, deberán hacer transbordo a otro tren en Pontevedra. La estación de origen y destino de estos servicios pasará a ser Urzáiz. Estos trenes realizan parada en las terminales de Redondela y Arcade.

Los sábados y domingos, además, los servicios regionales que conectan Vigo Guixar y Ourense se realizan por carretera entre Guixar y Guillarei. Como excepción, el enlace del Alvia de Barcelona realizará el recorrido completo por carretera. El tren que conecta Cataluña con Galicia también llevará a cabo el trayecto en autobús entre Ourense y Vigo los viernes y domingos, mientras que el inverso se realizará de esta forma los sábados y lunes.