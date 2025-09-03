Ponteareas retrocede un siglo con la feria de Os Remedios

La villa de Ponteareas vivirá este fin de semana una nueva edición de la Feira Tradicional dos Remedios, declarada fiesta de interés turístico de Galicia. Este viernes y sábado, el municipio hará un auténtico viaje al pasado para recrear la atmósfera de los mercados de comienzos del siglo XX.

Las calles y plazas acogerán más de 75 puestos de artesanía, productos gastronómicos, talleres y música tradicional, además de la tradicional feria de ganado, catas de vino y degustaciones de productos locales.

La apertura de las celebraciones será el viernes con el desfile de gigantes y cabezudos, que partirán del Concello a mediodía. Por la tarde, el reconocido gaiteiro Carlos Núñez ofrecerá un concierto en el Castro de Troña, a las 19.00 horas, con un aforo limitado a 700 personas y el respaldo de la Diputación de Pontevedra.

El pregón oficial correrá a cargo del actor y humorista Marcos Pereiro, popular por personajes como Nucha, del dúo Mucha e Nucha que formaba con Xosé Antonio Touriñán, o Kevin José de «Era visto!».

La feria amplía este año su espacio hasta la rúa Ciclista Emilio Rodríguez, conectando con la Feira Vella, donde el público podrá contemplar vacas, bueyes, caballos, ovejas o cerdos celtas, además de conocer cómo eran las ferias de antaño y los cuidados actuales del ganado.

La gastronomía será otro de los atractivos principales, con propuestas como hamburguesas de porco celta de Tres Fuciños, pulpo, empanadillas, repostería y vinos de bodegas locales.

El sábado a las 10.30 horas tendrá lugar la apertura oficial de la XVII edición, que llenará las calles de música, animación y ambiente festivo. El XXXVIII Festival Folclórico reunirá a grupos de baile y música tradicional, mientras los más pequeños disfrutarán de juegos populares, atracciones ecológicas de madera y espectáculos de teatro, circo y fuego.

Una de las grandes novedades será el xantar popular, para el que se anima a los asistentes a vestir con atuendo de principios del siglo XX. El menú incluirá empanada, pan tradicional, embutidos, churrasco con patatas y ensalada a precio popular. Las inscripciones podrán realizarse por correo electrónico o WhatsApp.

Además, gracias al programa Experiencias de Calidade de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, el sábado 6 de septiembre se ofrecerán catas gratuitas de productos gallegos, con inscripción en los puestos de AGACAL. Con el evento, que recuerda a las ferias locales de hace más de un siglo, la localidad entra de lleno en el mes festivo de las fiestas de Os Remedios y San Miguel con actividades todos los fines de semana.