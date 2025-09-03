Las palilleiras de Mos crean una pieza de encaje por el paso de La Vuelta

Palilleras de Mos, con la colaboración del Obradoiro de Emprego municipal y de la empresa Core, presentaron ayer una pieza única y conmemorativa con motivo de la llegada de la Vuelta a España a Mos el próximo 9 de septiembre, cuando la etapa 16 de la prueba ciclista más importante del país tendrá su meta en el alto del Castro de Herville.

La obra, diseñada por Montserrat Pereira, presidenta de Palilleras de Mos, consiste en una rueda de bicicleta a tamaño real de 70 cm de diámetro elaborada en encaje de bolillos. Se trata de un diseño simbólico, en el que la rueda se transforma también en la letra «O» de Mos, acompañada de una base de vinilo y de las letras M y S en madera, realizadas en colaboración con el alumnado del taller de empleo «Queda en Mos».

La elaboración de la pieza corrió a cargo de las palilleras Josephine Lago, Hilda Troitiño Lois, Montserrat Pereira y Gladys Di Toro, contando también con la colaboración de principiantes como Martín Villamandos (8 años), Eva Mallo (Tenerife), Rebeca Castro y María José Castro.

La creación mezcla tradición artesanal, simbología ciclista e identidad local, convirtiéndose en una obra original que representa tanto la llegada de La Vuelta 2025 como el orgullo de Mos por acoger un evento deportivo de dimensión internacional.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, subrayó que «esta iniciativa es una muestra hermosa de cómo Mos sabe unir lo mejor de su tradición cultural con su vocación deportiva y de futuro. Gracias a nuestras palilleiras, a la colaboración de la empresa Core y del Obradoiro de Emprego, La Vuelta 2025 llevará también un símbolo de nuestro talento y de nuestra identidad».