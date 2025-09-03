Nigrán recibe peregrinos de 55 países en el Camiño Portugués da Costa

El Concello de Nigrán registró más de 55 nacionalidades entre los peregrinos y peregrinas que pasaron por su tramo del Camiño Portugués da Costa. Según informó ayer el Concello, desde su apertura el pasado 3 de julio, la Oficina de Turismo de A Ramallosa ha recibido a 2.257 caminantes que sellaron sus credenciales y solicitaron información sobre la ruta jacobea y sobre el municipio.

Los visitantes extranjeros más numerosos procedieron de Polonia (141), Alemania (134), Italia (108), Portugal (98), Estados Unidos (94), República Checa (47), Reino Unido (31) y México (30). «En total, se han acercado peregrinos de 55 países, algunos tan lejanos y diversos como Taiwán, Australia, Letonia, Corea del Sur, Puerto Rico, Colombia, Hong Kong, Malasia o Indonesia. La mayoría demanda datos sobre la variante litoral hacia Vigo y los albergues más cercanos», indica el alcalde, Juan González.

También de España

En el caso de los viajeros españoles, predominan los procedentes de Madrid, Ourense, País Vasco, Barcelona, Valencia y Valladolid, interesados principalmente en la agenda cultural y en las rutas de senderismo del municipio.

«El paso de los peregrinos por el puente románico de A Ramallosa, desde primera hora de la mañana, proyecta la mejor imagen de un municipio acogedor y hospitalario. La oficina situada en la entrada de Nigrán ofrece un servicio esencial y refuerza el atractivo del Camino, tanto en su recorrido interior como en la variante costera», destacó el regidor, quien subrayó además que se trata de un turismo desestacionalizado, ya que los caminantes seguirán llegando hasta final de año.

La atención en las oficinas de A Ramallosa y Gaifar corre a cargo de dos personas durante los meses de verano y septiembre. El servicio cuenta con la cofinanciación de la Diputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas.

La oficina de Porriño atendió 450 personas

La Oficina de Turismo de Porriño ha atendido a más de 450 personas desde su apertura el pasado mes de agosto, «consolidándose como un punto de referencia tanto para peregrinos del Camino de Santiago como para quienes desean conocer la villa y su entorno», indicó el Concello.

La mayoría de las consultas se han centrado en la Ruta Xacobea, especialmente en aspectos prácticos relacionados con las etapas, la orientación del recorrido y el sellado de credenciales. Sin embargo, cada vez son más los visitantes interesados en la oferta patrimonial, cultural y de ocio de la localidad, «lo que confirma el atractivo turístico del municipio más allá del Camino», aseguran.

«El nuevo servicio se ha convertido en una pieza clave para dinamizar el territorio, reforzar la acogida y poner en valor nuestros recursos locales», destacó el alcalde, Alejandro Lorenzo. Hasta ahora, la localidad contaba únicamente con un punto de información, por lo que disponer de una oficina turística accesible y actualizada supone un salto cualitativo en la atención tanto a visitantes como a la propia ciudadanía.

El espacio está gestionado por una técnica de turismo contratada gracias a una ayuda de la Diputación de Pontevedra.