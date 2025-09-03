Denuncian el deficiente estado del edificio de los juzgados de Redondela

Ventanas con cristales rotos, falsos techos caídos, oficinas con humedades... El Tribunal de Instancia de Redondela acaba de entrar en funcionamiento pero por el estado que presentan sus instalaciones parece como si llevase años en el olvido.

El deterioro de los antiguos juzgados de Redondela por parte de la Xunta ha sido una constante durante los últimos años, a pesar de que las cargas de trabajo exigían la creación de un tercer juzgado que nunca llegaría a crearse. Y ahora que desde el pasado 1 de julio comenzó a funcionar el Tribunal de Instancia la actitud del gobierno gallego sigue por la misma línea, según denunció ayer el sindicato Alternativas na Xustiza, en este caso con el incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales y con las medidas de seguridad del edificio judicial.

La central sindical ya presentó ante la Dirección Xeral un escrito acompañado por fotos de los distintos incumplimientos y denunciando los riesgos de seguridad en el edificio pero «a día de hoxe continuamos sen a mínima resposta», lamentan.

Estado del falso techo del archivo con placas caídas. / A.X.

«A inacción por parte da Xunta non só pon en risco aos traballadores, nalgúns casos, tamén afectan ao cidadán», indican. En este sentido, enumeran las distintas deficiencias detectadas. Entre ellas destaca que una ventana situada en la planta baja presenta un cristal roto con fragmentos sueltos. Además de riesgo de cortes y caída de cristales, supone un problema de seguridad, ya que cualquier persona puede acceder al interior de juzgado desde la vía pública.

Caída del falso techo

Otras de las cuestiones que critican es la existencia de humedades en paredes y techos de diferentes zonas, con el consiguiente deterioro del inmueble y perjuicio para la salud de los trabajadores.

También el falso techo de la zona del archivo presenta graves deficiencias, con la caída de varias placas, quedando abierto en distintos puntos y generando riesgo estructural. Además, ante la falta de espacio, lotes de archivos y documentación se almacenan en las escaleras, lo que supone un riesgo de accidente, sobrecarga estructural y dificulta la evacuación en caso de cualquier incidencia.

Muchas ventanas presentan fallos en los muelles y mecanismos de sujeción, por lo que deben ser mantenidas abiertas apoyadas en cajas o elementos improvisados, y algunas tienen los marcos muy degradados, lo que impide su cierre de una forma sólida.

Las deficiencias también afectan al material, como las sillas de ruedas disponibles en el edificio que se encuentran en mal estado de conservación, hasta el punto de que apenas se pueden mover, y también se ha detectado cableado de telefonía y de los equipos informáticos cruzándose por pasillos y despachos, con el consiguiente riesgo de caída.

Alternativas na Xustiza solicita la reparación de las distintas deficiencias detectadas.