Colectivos vinculados a los mercadillos recurren el archivo de una denuncia en Tui

Dos organizaciones vinculadas a mercadillos y relacionadas con el popular líder gitano Sinaí Giménez han presentado recursos al sobreseimiento de una denuncia en el Juzgado de Tui por prevaricación contra el Concello de Tui por emitir tasas para ocupación de espacios «de forma fraudulenta», según aseguran.

En dos recursos, presentados por la Sociedad Gitana Española y por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia piden la continuación de la instrucción y práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos, al entender que el juzgado no ordenó diligencias de investigación suficientes.

Los recurrentes explican que la resolución judicial impugnada fundamenta el sobreseimiento en la ausencia de indicios suficientes de la perpetración del delito de prevaricación administrativa atribuido al Concello de Tui, basándose en la existencia de un acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2024 y en la constatación de que la actuación denunciada —renovación y cobro de licencias y ocupación de vía pública sin solicitud o documentación de los titulares— traería causa en la contradicción normativa entre la Ordenanza fiscal y el Reglamento municipal de venta ambulante, que fue objeto de revisión y subsanación posterior por el propio Concello. Sin embargo, «la resolución incurre en una errónea interpretación de los hechos y en una insuficiente valoración de la trascendencia penal de las conductas investigadas, al descartar sin suficientes diligencias adicionales la concurrencia de elementos indiciarios del tipo penal de prevaricación administrativa, obviando la gravedad de la vulneración continuada y sistemática de la normativa municipal».

Indican además que «son muchos los perjudicados que han sufrido perjuicios económicos, derivados de la actividad del Concello, con reclamación de deudas existentes, embargos, y procedimientos de recaudación de la Agencia Tributaria, durante todos estos años».