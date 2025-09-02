El obispo de Tui-Vigo confirma que Almudena Suárez «seguirá celebrando la Palabra» ahora en siete parroquias de A Louriña
Antonio Valín Valdés ha hecho pública una treintena de nuevos nombramientos en varios arciprestados de los concellos de Vigo y su área
La Diócesis Tui-Vigo ha hecho pública la lista de los nuevos nombramientos, firmados este pasado 1 de septiembre por el obispo, Antonio Valín Valdés, en algunas de las parroquias de varios concellos del área de Vigo.
Son una treintena de cambios que se acometen, según el propio obispado, para «paliar las actuales deficiencias de atención en las mismas, bien sea por las recientes bajas o jubilación de varios sacerdotes, pero sobre todo por la imprescindible búsqueda de una mejor atención de cada parroquia a pesar de la escasez de clero».
En esa remoledación, Valín Valdés ha confirmado la continuidad por, al menos, por los próximos 6 años, de Almudena Suárez Cerviño, que ha sido «autorizada para que dirija la celebración de la Palabra, en ausencia de Presbítero (ADAP)», en siete parroquias del arciprestado de A Louriña. En concreto, esta mujer laica que, si bien no puede oficiar misa formalmente, pero sí está capacitada para celebrar la Palabra y dar la comunión, consagrada previamente por un eclesiástico, asumirá estas tareas cuando así se demande en las parroquias de Santa María de Salceda, San Xurxo de Salceda, San Martiño da Picoña, Santo Tomé de Parderrubias, Santos Xurxo e Pastor de Entenza, San Vicente de Soutelo y Santo Estevo de Budiño.
¿Qué diferencia hay?
Los sacerdotes suelen encargarse de un gran número de parroquias rurales, de ahí que no puedan acudir cada domingo a celebrar la eucaristía en todas ellas, por lo que, en ocasiones, cuentan con un laico o religioso, sea hombre o mujer que, ante la ausencia del cura titular, acude a dirigir la celebración de la Palabra. No se trata de una misa propiamente dicha, pero con esta alternativa la comunidad devota cristiana que acude al templo cada domingo, puede reunirse para escuchar la Palabra y cumplir así su precepto religioso.
FARO tuvo ocasión de conocer a Almudena Suárez Cerviño hace tres años cuando esta 'Ministra de la Palabra' ya ejercía como tal en varias parroquias del arciprestado del Tea. Fue en la capilla de la Virxe da Luz en la parroquia de Meder, en Salvaterra de Miño, cuando se ocupó de la celebración de las doce.
Bióloga y teóloga redondelana, además de profesora de Religión católica en el IES Mendiño, Almudena se unió a las Asambleas Diocesanas en Ausencia de Presbítero (ADAP) en 2004, con el nombramiento por el, entonces, obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, quien emitió su nombramiento, que luego renovó el siguiente obispo, monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Tras 21 años de experiencia, es la más veterana en este compromiso religioso que ahora ha confirmado el actual responsable de la Diócesis Tui-Vigo, el obispo Antonio Valín Valdés.
«Me siento súper querida, solo puedo hablar maravillas de la gente”, afirmaba Almudena en 2022 sobre sus feligreses, quienes también hablaban maravillas de ella: «Nos gusta mucho cómo explica las escrituras y es muy sociable».
Nombramientos del Obispo de Tui-Vigo
- Don Juan José González Estévez. PÁRROCO DE SAN MIGUEL DE BOUZAS y LA SAGRADA FAMILIA (VIGO) en el arciprestazgo de Vigo-Fragoso e Vigo-Centro, respectivamente, por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de Santa María de A Guarda
- Don Xosé Manuel Pereira Vidal. PÁRROCO DE SANTA TERESA DE JESÚS DE A CAÑIZA, SAN SEBASTIÁN DE AS ACHAS, SANTA BAIA DE DEVA y SAN XIÁN DE PETÁN (anexo de Deva), en el arciprestazgo de San Martiño por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de La Inmaculada Concepción de Santa María (Vigo)
- Don Miguel Ángel Castro Quinteiro. PÁRROCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA DE VIGO, en el arciprestazgo de Vigo-Casablanca por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santa Teresa de Jesús de A Cañiza, San Sebastián de As Achas, Santa Baia de Deva y San Xián de Petán (anexo de Deva)
- Don Francisco José Varela Lozano. PÁRROCO DE SANTO TOMÉ DE FREIXEIRO y DE SANTA MARÍA DE CASTRELOS, en el arciprestazgo de Vigo-Fragoso y Vigo-Santo André por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de San Pedro de Cesantes
- Don Ángel Marzoa Rodríguez. PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE VIGO, en el arciprestazgo de Vigo-Casablanca por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de San Miguel de Ponteareas
- Don Gervais Kpam Gbalia. PÁRROCO DE SAN MATEO DE OLIVEIRA, en el arciprestado de Tea-Condado por el tiempo de seis años y continuando en las parroquias de San Lourenzo de Oliveira, Santo Estevo de Cumiar, San Fins de Celeiros, Santiago de Oliveira y cesando en la parroquia de San Breixo de Arcos
- Don Telmo Lago Mediero. PÁRROCO DE SAN XOÁN DE FORNELOS DA RIBEIRA, SAN SALVADOR DE LEIRADO, SAN SIMÓN DE LIRA, SANTO ANDRÉ DE LOURIDO (anexo de Fornelos da Ribeira) y DE SANTA COMBA DE SOUTOLOBRE (anexo de San Mateo de Oliveira), en el arciprestazgo de Tea Condado por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santa Cristina de Bugarín, San Nicolau de Prado, Santa Mariña de Pías, San Salvador de Padróns y San Xurxo de Ribadetea
- Don Clodomiro Ogando Durán. PÁRROCO DE SANTA MARÍA DE SALCEDA, SAN XURXO DE SALCEDA, SAN MARTIÑO DA PICOÑA, SANTO TOMÉ DE PARDERRUBIAS, SANTOS XURXO E PASTOR DE ENTENZA, SAN VICENTE DE SOUTELO y SANTO ESTEVO DE BUDIÑO, en los arciprestazgos de A Louriña e Tui-Entenza por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de San Mateo de Oliveira, San Simón de Lira, San Mamede de Fontenla, San Salvador de Leirado, Santo Adrián de Meder, Santa María de Taboexa y en el anexo de Santa Comba de Soutolobre
- Don José Emilio Veiga Balseiro. PÁRROCO DE SAN MAMEDE DE GUILLAREI y DE SANTA COMBA DE RIBADELOURO, en el arciprestazgo de Tui-Entenza por el tiempo de seis años, continuando en las parroquias de San Martiño de Caldelas de Tui, Santiago de Baldráns, San Xoán de Paramos y cesando en las parroquias de Santo Tomé de Parderrubias y de los Santos Xusto e Pastor de Entenza.
- Don Juan Luis Martínez Diz. PÁRROCO DE SANTA MARÍA DE A GUARDA, en el arciprestazgo de A Guarda-Tebra por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de San Salvador de Budiño, Santo Estevo de Budiño, San Mamede de Guillarei y San Vicente de Soutelo
- Don José Juan Sobrino Pino. PÁRROCO DE SAN MIGUEL DE OIA y ADSCRITO A SAN PAIO DE NAVIA, en el arciprestazgo de Vigo-Santo André por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santa Baia de Camos, San Xosé de Chandebrito y Santa Mariña de Vincios.
- Don Juan Benito Rodríguez Guerreiro. PÁRROCO DE SAN FIZ DE NIGRÁN y SANTA BAIA DE CAMOS, en el arciprestazgo de Miñor por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de San Miguel de Oia.
- Don Emilio González Outerelo. PÁRROCO DE SAN XOSÉ DE CHANDEBRITO, en el arciprestazgo de Miñor por el tiempo de seis años y continuando en la parroquia del Salvador de Coruxo.
- Don Ángel Manuel Bastos Vázquez. PÁRROCO DE SANTA MARIA DE O PORRIÑO, SANTA BAIA DE ATIOS, SAN SALVADOR DE BUDIÑO, SANTA MARÍA DE SANGUIÑEDA, SAN ROSENDO DE TORNEIROS y SANTO ESTEVO DE CANS (anexo de Santa Baia de Atios), en el arciprestazgo de A Louriña por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santo André de Valadares y San Mamede de Zamáns.
- Don Ángel Carnicero Carrera. Adscrito a las parroquias de SANTA MARIA DE O PORRIÑO, SANTA BAIA DE ATIOS, SAN SALVADOR DE BUDIÑO, SANTA MARÍA DE SANGUIÑEDA, SAN ROSENDO DE TORNEIROS, y SANTO ESTEVO DE CANS (anexo de Santa Baia de Atios)
- Don José Antonio Lago Rouco. PÁRROCO DE SANTO ANDRÉ DE VALADARES, SANTA MARIÑA DE VINCIOS y SAN MAMEDE DE ZAMÁNS, en el arciprestazgo de Vigo-Santo André y de Miñor por el tiempo de seis años y cesando como vicario parroquial del Sagrado Corazón de Vigo e de San Francisco Javier de Vigo
- Don José Carlos Rodríguez Álvarez. PÁRROCO DE SANTIAGO DE BORBÉN, SANTA MARÍA DE PAZOS y LA ANUNCIACIÓN DE SANTA MARÍA DE A ERMIDA (anexo de Santa María de Pazos), en el arciprestazgo de Redondela-Oitavén por el tiempo de seis años, continuando en las parroquias de San Sadurniño de Amoedo y de Santa María de Reboreda y cesando en la parroquia de San Martiño de Ventosela
- Don Samuel Montes Costas. PÁRROCO DE SANTO ESTEVO DE BEADE, en el arciprestado de Vigo-Santo André por el tiempo de seis años y continuando en la parroquia de Santiago de Bembrive
- Don Justo Paiva Pineda. PÁRROCO DE SAN VICENTE DE TRASMAÑÓ, en el arciprestazgo de Redondela-Oitavén por el tempo de seis años y continuando en la parroquia de San Fausto de Chapela
- Don Joaquín Estévez Estévez. CAPELÁN DA RESIDENCIA SAN TELMO, en la parroquia del Sagrario da Catedral de Tui e cesando en la parroquia de Santa María de O Porriño y Santo Estevo do Cans (anexo de Santa Baia de Atios)
- Don Alberto Montes Rajoy. PÁRROCO «IN SOLIDUM» Y MODERADOR DE LAS PARROQUIAS DE SANTA MARTA Y DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, en el arciprestazgo de Vigo-Fragoso por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de Santo Tomé de Freixeiro
- Don Francisco Javier Alonso González. PÁRROCO «IN SOLIDUM» DE LAS PARROQUIAS DE SANTA MARTA Y DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, en el arciprestado de Vigo-Fragoso por el tiempo de seis años
- Don Francisco Javier Ojosnegros Domínguez. PÁRROCO «IN SOLIDUM» Y MODERADOR DE LAS PARROQUIAS DE SAN MIGUEL DE PONTEAREAS, SAN BREIXO DE ARCOS, SAN PEDRO DE ANGOARES, SAN SALVADOR DE PADRÓNS, SAN NICOLAO DE PRADO, SAN XURXO DE RIBADETEA, SANTA CRISTINA DE BUGARÍN, SAN MAMEDE DE FONTENLA, SANTA MARÍA DE AREAS, SANTA MARIÑA DE XINZO y SANTA MARIÑA DE PÍAS, en el arciprestazgo de Tea-condado de Montes-Mondariz por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santa María de Salceda, San Xurxo de Salceda y de San Martiño da Picoña
- Don José Antonio Eiró Otero. PÁRROCO «IN SOLIDUM» DE LAS PARROQUIAS DE SAN MIGUEL DE PONTEAREAS, SAN BREIXO DE ARCOS, SAN PEDRO DE ANGOARES, SAN SALVADOR DE PADRÓNS, SAN NICOLAO DE PRADO, SAN XURXO DE RIBADETEA, SANTA CRISTINA DE BUGARÍN, SAN MAMEDE DE FONTENLA, SANTA MARÍA DE AREAS, SANTA MARIÑA DE XINZO y SANTA MARIÑA DE PÍAS, en el arciprestazgo de Tea-condado de Montes-Mondariz por el tiempo de seis años y cesando en las parroquias de Santa Comba de Ribadelouro, San Salvador de Torneiros, Santa María de Sanguiñeda y de Santa Baia de Atios
- Don David Romero Boullosa. PÁRROCO «IN SOLIDUM» Y MODERADOR DE LAS PARROQUIAS DE SANTIAGO DE REDONDELA, SANTIAGO DE VILAVELLA, SAN PAEDRO DE CESANTES, SANTA MARÍA DE O VISO, SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR, SANTO ANDRÉ DE CEDEIRA, SANTO ESTEVO DE NEGROS, SAN ROMÁN DE SAXAMONDE, SAN MARTIÑO DE VENTOSELA, SAN MAMEDE DE QUINTELA, SAN MARTIÑO DE NESPEREIRA, SAN PEDRO DE CEPEDA y SAN XOÁN DE CABEIRO (anexo de la parroquia de Santo Estevo de Negros), en el arciprestazgo de Redondela-Oitaven por el tiempo de seis años y cesando en la parroquia de San Vicente de Trasmañó
- Don Gabriel Gómez García. PÁRROCO «IN SOLIDUM» DE LAS PARROQUIAS DE SANTIAGO DE REDONDELA, SANTIAGO DE VILAVELLA, SAN PAEDRO DE CESANTES, SANTA MARÍA DE O VISO, SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR, SANTO ANDRÉ DE CEDEIRA, SANTO ESTEVO DE NEGROS, SAN ROMÁN DE SAXAMONDE, SAN MARTIÑO DE VENTOSELA, SAN MAMEDE DE QUINTELA, SAN MARTIÑO DE NESPEREIRA, SAN PEDRO DE CEPEDA y SAN XOÁN DE CABEIRO (anexo de la parroquia de Santo Estevo de Negros), en el arciprestazgo de Redondela-Oitavén por el tiempo de seis años
- Don José Ángel Outeda André. PÁRROCO «IN SOLIDUM» DE LAS PARROQUIAS DE SANTIAGO DE REDONDELA, SANTIAGO DE VILAVELLA, SAN PAEDRO DE CESANTES, SANTA MARÍA DE O VISO, SAN SALVADOR DE SOUTOMAIOR, SANTO ANDRÉ DE CEDEIRA, SANTO ESTEVO DE NEGROS, SAN ROMÁN DE SAXAMONDE, SAN MARTIÑO DE VENTOSELA, SAN MAMEDE DE QUINTELA, SAN MARTIÑO DE NESPEREIRA, SAN PEDRO DE CEPEDA y SAN XOÁN DE CABEIRO (anexo da parroquia de Santo Estevo de Negros), en el arciprestazgo de Redondela-Oitavén por el tiempo de seis años
- D. Plácido Vázquez Peña. Cesa como párroco de San Xoan de Cabeiro (anexo de Santo Estevo de Negros)
- Don Miguel Ángel Fernándes De Andrade (diácono). Adscrito a las parroquias de SANTA MARIA DE O PORRIÑO, SANTA BAIA DE ATIOS, SAN SALVADOR DE BUDIÑO, SANTA MARÍA DE SANGUIÑEDA, SAN ROSENDO DE TORNEIROS, y SANTO ESTEVO DE CANS (anexo de Santa Baia de Atios)
- Doña Almudena Suárez Cerviño. Autorizada para que dirija la CELEBRACIÓN DE LA PALABRA en ausencia de Presbítero (ADAP) en las parroquias de SANTA MARÍA DE SALCEDA, SAN XURXO DE SALCEDA, SAN MARTIÑO DA PICOÑA, SANTO TOMÉ DE PARDERRUBIAS, SANTOS XURXO E PASTOR DE ENTENZA, SAN VICENTE DE SOUTELO y SANTO ESTEVO DE BUDIÑO, en el arciprestado de A Louriña
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel