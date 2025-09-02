En marcha la modernización ferroviaria en Redondela

Las obras de renovación del trazado ferroviario entre Redondela y Vigo ya están en marcha, y suponen una intervención clave para la modernización de las infraestructuras de transporte en la comarca. Los trabajos incluyen la ampliación de las dimensiones de la vía férrea, así como la instalación de nuevos sistemas de protección civil y medidas de seguridad en los túneles que atraviesan esta estratégica conexión ferroviaria.

Uno de los puntos más destacados del proyecto se sitúa en el paso superior de A Portela, en la parroquia de Cedeira, donde se acometerá una renovación integral del acceso actual. El puente existente, que presenta un ancho limitado de 5 metros, será reemplazado por una nueva estructura mucho más amplia y segura. El nuevo paso tendrá una anchura de 8,5 metros, con dos carriles de circulación y aceras peatonales a ambos lados, permitiendo así un tránsito cómodo y seguro tanto para vehículos como para peatones. Además, la nueva plataforma, de unos 18 metros de largo, contará con barandillas y sistemas de protección reforzados.

Según ha informado la empresa adjudicataria y confirmó el propio Ayuntamiento de Redondela el pasado 20 de agosto, debido a la complejidad técnica de los trabajos, el paso superior permanecerá cerrado de forma provisional durante varias semanas. La alcaldesa, Digna Rivas, ha señalado que se trata de una actuación muy esperada por los vecinos y vecinas de la zona, y ha expresado su confianza en que las obras puedan finalizarse en el menor plazo posible. «Los vecinos de la zona ganarán en movilidad y seguridad con un nuevo acceso moderno, más amplio y adaptado a las necesidades actuales», destacó la regidora.

El proyecto global también contempla la construcción de un nuevo viaducto sobre la carretera N-550 y la renovación de una veintena de pasos inferiores distribuidos a lo largo del trazado, con el objetivo de mejorar su accesibilidad y aumentar los niveles de seguridad tanto para usuarios como para el entorno.

Otra de las actuaciones relevantes incluidas en este plan de mejora es la construcción del nuevo apeadero de Chapela, que permitirá ofrecer un mejor servicio ferroviario a los residentes de esta zona de Redondela. Paralelamente, se están llevando a cabo trabajos de modernización en la estación de tren de Redondela, con una inversión total de 3,3 millones de euros. Estas obras incluyen la mejora de los accesos, la adaptación a personas con movilidad reducida y la renovación de instalaciones, completando así una remodelación integral del recinto ferroviario.

Esta intervención forma parte de un ambicioso plan de mejora de infraestructuras ferroviarias promovido por el Ministerio de Transportes, que busca modernizar las conexiones entre Vigo y su área metropolitana, facilitando una movilidad más eficiente, segura y sostenible. El objetivo es no solo mejorar la experiencia del usuario, sino también fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.