A Guarda prolongará la calle Baixo Muro tras quince años de espera

El Concello de A Guarda ha adquirido la propiedad situada en la rúa Ireira, número 10, con el objetivo de prolongar la rúa Baixo Muro y facilitar su conexión con la rúa Ireira, informó el alcalde, Roberto Carrero.

El proyecto llega con 15 años de retraso y el regidor asegura que las obras serán posibles en el año 2026 con fondos de la Diputación de Pontevedra.

Con esta actuación se pretende mejorar la accesibilidad de la zona, ofreciendo un recorrido sin tramos de escaleras que actualmente dificultan el paso de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o cochecitos infantiles. El origen de este proyecto se remonta a la reclamación judicial de un vecino con discapacidad, que exigió un acceso adaptado a sus necesidades. A partir de ese momento comenzó a plantearse la apertura de la rúa Baixo Muro como solución.

Carrero, explicó que «la primera fase del proyecto debía comenzar con la adquisición del inmueble de la rúa Ireira para después acometer la apertura de la calle una vez validado el proyecto y conseguidos los permisos y la financiación. Los anteriores gobiernos de PSOE y BNG no llegaron a cerrar esta compra cuando gobernaron juntos, porque tenían otras prioridades y estancaron el proyecto. Solo ahora que están en la oposición vuelven a recordarlo por interés electoral. Hasta este momento, con la adquisición no había habido avances significativos, por mucho que se trate de manipular a la ciudadanía», dijo.

Carrero añadió que con este primer paso no solo se mejora la accesibilidad peatonal, sino también el acceso de vehículos de emergencias. Además, la conexión permitirá un acceso al mismo nivel con el mercado de abastos, punto de referencia para las compras diarias de muchos vecinos.

El proyecto contempla la demolición de la parcela y parte de la vivienda existente, lo que permitirá la conexión entre ambas calles sin barreras arquitectónicas. Asimismo, se prevé la instalación de bancos y pequeños árboles para embellecer el entorno y crear una zona de descanso.

La financiación de la obra se realizará a través de una subvención del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra en 2026. Por su parte, el Concello de A Guarda ya ha invertido 102.500 euros en la adquisición del inmueble, primer paso para la ejecución de este proyecto.