Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilariño celebra la Fiesta de la Paella

La Comisión de Fiestas San Antonio de Vilariño (Nigrán) organiza hoy la Fiesta de la Paella. El evento gastronómico comenzará a las 13.30 horas en el torreiro de fiestas del Convento de los Padres Franciscanos de esta parroquia. Las personas que lo deseen pueden acudir a este recinto para degustar la paella a precios populares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents