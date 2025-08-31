Vilariño celebra la Fiesta de la Paella

La Comisión de Fiestas San Antonio de Vilariño (Nigrán) organiza hoy la Fiesta de la Paella. El evento gastronómico comenzará a las 13.30 horas en el torreiro de fiestas del Convento de los Padres Franciscanos de esta parroquia. Las personas que lo deseen pueden acudir a este recinto para degustar la paella a precios populares.