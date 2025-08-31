Velocidad, tradición y pasión

Arcade volvió a festejar ayer, con la celebración de la Baixada de Carrilanas, una de las citas más queridas del calendario gallego de deportes. En su decimonovena edición, 65 vehículos descendieron por las carreteras de Pozovello.

Más de medio centenar de pilotos participaron en una prueba que ya es un clásico del final del verano en Soutomaior. Las carrilanas forman parte de la memoria de varias generaciones, lo que comenzó siendo un juego infantil en calles y cuestas de pueblos gallegos se ha transformado en un deporte federado con pruebas puntuables.

Uno de los bólidos, inspirado en Doraemon. / Jose Lores

Para muchos, como el pontevedrés Samuel Mallo, ese vínculo con la infancia es lo que hace tan especial esta cita: «Lo que me enganchó fue la adrenalina y el buen ambiente. Desde pequeño jugaba con carros de bolas y en 2010 empecé a competir ya de forma más seria». Su historia y relación con este deporte ilustra cómo un pasatiempo se puede convertir en una pasión. Pero también advierte sobre su futuro, «se está perdiendo porque hay menos ayudas y subvenciones. La clave está en facilitar los permisos y dar respaldo a quienes mantienen viva esta actividad».

Cita de prestigio

La edición de este año también contó con la participación de Francisco Campos, bicampeón del mundo de Gravity Bike. Su presencia en la localidad demuestra el prestigio que ha alcanzado la cita. Campos, natural de Ourense, comenzó en el deporte por casualidad y hoy es uno de sus grandes referentes internacionales.

Su carrera le ha llevado a recorrer Portugal, Italia o campeonatos mundiales en los que ha llegado a superar los 110 km/h con bicicletas sin pedales diseñadas por él mismo. Sin embargo, mantiene un cariño especial por Arcade, «es una bajada rápida, en la que siempre me encuentro con amigos. Además, puntúa para la Copa de Galicia, así que es una cita obligatoria».

Otra de las originales carrilanas que realizaron el descenso. / Jose Lores

Si Campos representa a la veteranía, Rodrigo Lorenzo encarna el relevo generacional. Con solo 16 años, el piloto local se ha convertido en una de las promesas de la categoría C8 de karts. Empezó hace apenas dos temporadas y ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio en su propio pueblo.

Para Rodrigo, correr en casa es una motivación extra. Considera que el trazado de la parroquia es «el mejor del calendario», no solo por su técnica, sino por el ambiente que se respira. La temporada no está siendo fácil para él, actualmente marcha segundo en el campeonato gallego, pero afrontó la jornada como una oportunidad para seguir formándose y mantener vivas sus aspiraciones. Su ejemplo, como el de muchos otros participantes, muestra cómo este deporte no entiende de edades, compitiendo en su misma categoría pilotos adolescentes y veteranos de más de 70 años.