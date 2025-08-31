Tui busca jóvenes que quieran expresarse libremente
Tui inició la búsqueda de nuevas incorporaciones para el grupo municipal de participación infantil y juvenil ParTUIcipando.
La iniciativa está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, con el objetivo de «ofrecerles un lugar donde poder expresarse libremente, compartir ideas y construir propuestas reales para mejorar la ciudad, teniendo en cuenta sus derechos y necesidades».
A través de este grupo, la juventud podrá además participar en actividades creativas y dinámicas, opinar sobre lo que pasa en su entorno, conocer a otras personas con inquietudes parecidas y hacer llegar sus propuestas al propio Concello.
Las personas interesadas en participar en ParTUIcipando pueden inscribirse a través de la página web municipal tui.gal o contactando con el equipo dinamizador del grupo en el teléfono 604 086 970.
Durante los próximos meses, el grupo participará en el Encuentro Autonómico de Participación Infantil y Juvenil, se celebrará en Tui el Pleno Municipal de la Infancia y acudirán al Foro de la Participación Infantil y Juvenil en el Parlamento de Galicia.
