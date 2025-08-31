Un total de 41 vinos de Condado de Tea compiten por ser «deliciosos»

Un total de 41 vinos elaborados en la subzona de Condado de Tea de la DO Rías Baixas compiten por lograr uno los premios Delicioso do Ano de la sexagésima sexta edición de la Festa do Viño do Condado de Tea que se celebra en Salvaterra de Miño.

La mayoría de los vinos presentados son albariños, lo que muestra que se mantiene la tendencia clara a la elaboración de este monovarietal frente a otros elaborados de la comarca que ya se ha notado en otras ediciones.

Los catadores, miembros del panel de la DO Rías Baixas, calificaron muy positivamente todos los vinos presentados: 25 albariños, 10 condados y 6 tintos. Las puntuaciones secretas se conocerán hoy con la entrega de los premios durante el acto del Gran Capítulo de la Cofradía del Viño do Condado e Espumosos. En el mismo también se nombrarán los nuevos cofrades.

En la jornada de ayer se cerró el túnel del vino, abierto el viernes y en el que los asistentes pudieron degustar unas ochenta referencias de vinos de la comarca. Una parte importante fueron vinos monovarietales albariño de la añada de 2024. También se degustaron vinos tranquilos elaborados con el coupage del Condado de 2024, vinos de añadas anteriores y elaboraciones especiales, espumosos de Rías Baixas y vinos tranquilos tintos de la comarca del Condado.

Hoy se nombrará a los nuevos miembros de la Cofradía do Viño do Condado do Tea

La fiesta se celebró ayer con público a pesar de que la comarca ya está inmersa en la vendimia, muy adelantada este año.

Hoy, que es el día grande, tras el acto matinal en la casa consistorial habrá un desfile hasta el recinto amurallado en el que la cofradía del Condado de Tea irá acompañada de otras cofradías invitadas.

Una vez en el epicentro de la festividad se dará paso a la lectura del pregón a cargo del actor y productor Rubén Riós. La jornada estará amenizada el resto del día por las charangas Imperiais y NosoKaos.

La nota musical final la pondrán los conciertos de Lenha Verde, Son das Tabernas y La Trío Machine que comenzarán a las 19.00 horas. Al tiempo, tendrá lugar la última de las «noites gastronómicas».

La fiesta se inicia hoy a las 10.30 horas, cuando las bandas de gaitas y los grupos folclóricos comienzan a hacer sonar sus instrumentos y realizan su tradicional desfile.