La romería de la Virgen de la Roca será hoy
La localidad de Baiona acoge hoy la romería de la Virgen de la Roca. La programación arrancará a las 12.30 horas con la actuación del grupo de gaitas Os Trebellos. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne a los pies del monumento. A las 14.00 horas tendrá lugar la comida campestre, con sardinas, pan de maíz y vino, a la que este año se suma como novedad el choripán.
