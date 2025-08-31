Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La romería de la Virgen de la Roca será hoy

La localidad de Baiona acoge hoy la romería de la Virgen de la Roca. La programación arrancará a las 12.30 horas con la actuación del grupo de gaitas Os Trebellos. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne a los pies del monumento. A las 14.00 horas tendrá lugar la comida campestre, con sardinas, pan de maíz y vino, a la que este año se suma como novedad el choripán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents