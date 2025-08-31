Ponteareas realiza obras para mejorar la zona donde se ubica la nueva depuradora
Los trabajos en San Roque reacondicionan el terreno | La alcaldesa destaca la importancia de la nueva infraestructura ya en funcionamiento
La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, acompañada por el teniente de alcalde, Juan Carlos González Carrera, visitó el barrio de San Roque para comprobar el estado de las labores de reacondicionamiento y reposición llevadas a cabo tras las obras de la nueva estación depuradora.
En las últimas semanas se realizaron trabajos para devolver a la normalidad el terreno, los suministros y el entorno afectados por las obras.
Durante la visita, González Carrera agradeció la colaboración vecinal, consciente de que «las obras siempre generan incomodidades, aunque en este caso con la satisfacción de estar dando un paso importante en el cuidado y la protección de nuestro río».
Por su parte, la regidora subrayó la importancia de la nueva infraestructura: «Era una actuación muy necesaria para proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía. Se trata de una obra imprescindible para avanzar en nuestra estrategia de crecimiento, en la que el entorno natural juega un papel fundamental».
Castro recordó, además, que Ponteareas fue el primer municipio de Galicia en aprobar su Estrategia de Infraestructura Verde, un plan que marca la hoja de ruta para un desarrollo urbano sostenible y respetuoso.
