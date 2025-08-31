Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteareas acoge del 6 al 14 de septiembre su torneo de tenis

D. P.

Ponteareas

La XVI edición del Torneo de Tenis Concello de Ponteareas, evento, organizado en colaboración con el Club Tenis Ponteareas, se disputará entre el 6 y el 14 de septiembre y contará con un amplio abanico de categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluto, veteranos (+35, +50 y +65), además de dobles tanto en modalidad masculina como femenina.

