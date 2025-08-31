Ponteareas acoge del 6 al 14 de septiembre su torneo de tenis

La XVI edición del Torneo de Tenis Concello de Ponteareas, evento, organizado en colaboración con el Club Tenis Ponteareas, se disputará entre el 6 y el 14 de septiembre y contará con un amplio abanico de categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluto, veteranos (+35, +50 y +65), además de dobles tanto en modalidad masculina como femenina.