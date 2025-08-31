Mayores de Porriño más tecnológicos

Concertar cita con su médico de cabecera, consultar la predicción meteorológica, reservar para visitar la playa de As Catedrais o incluso crear perfiles en redes sociales son algunas de las acciones que han aprendido un grupo de personas mayores de 65 años en un taller digital celebrado en el Centro Sociocomunitario de Porriño.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, y la concejala de Política Social, Teresa Veloso, coincidieron con el alumnado en destacar que se trató de una experiencia enriquecedora y muy productiva para el día a día de este sector de la población, que nació fuera de la era digital y que en la localidad supone casi una quinta parte del padrón, con 4.002 vecinos mayores de 65 años.

«El mundo avanza y nosotros no podemos quedarnos atrás; renovarse o morir, como dice el refrán», afirma Maruja, una de las quince personas participantes, con edades hasta los 80 años, como es el caso de Alberto y Fernanda. Ambos aseguran que utilizan WhatsApp a diario y consideran «muy útil usar el móvil para realizar determinadas gestiones, evitando así desplazamientos y ganando tiempo».

Móviles avanzados

Todas las personas asistentes disponían de un teléfono inteligente, con el que siguieron con gran atención las indicaciones de la monitora. «Lo que no avanza, retrocede», indicaron. En el mismo sentido, Josefa reconocía: «Este curso fue una verdadera revelación para mí. Siempre había oído hablar de WhatsApp y de las redes sociales y pensaba que era cosa de jóvenes, pero después de aprender a usarlas veo que no es tan complicado y son muy útiles».

En palabras del alcalde, Alejandro Lorenzo, «la realización de estos talleres resulta esencial para asegurar que las personas mayores tengan acceso a las nuevas tecnologías. No podemos permitir que queden excluidas en un mundo cada vez más digitalizado. Es un verdadero placer ver el interés y la implicación que demuestran en este tipo de actividades».