El gobierno de Salceda saca adelante el presupuesto con apoyo del PSOE

El gobierno de Salceda (MS) sacó adelante los presupuestos de 2025, los primeros del actual mandato, con la «confianza» de los dos concejales del PSdeG-PSOE y la facilitación del BNG, que había votado en contra en el anterior debate en el mes de junio y ahora optó por la abstención. El cambio de postura originó una retahíla argumental de reproches por parte del Partido Popular, que, finalmente, no pudo lograr la caída de las cuentas.

El punto fue defendido por el concejal de Hacienda, Álex Rodríguez, que destacó el importe de 7,5 millones de euros y fijó en lo social (con un aumento de un 30%) y el medio ambiente el peso de esas cuentas. También hizo un repaso a las partidas más importantes de obras y servicios previstos.

Por parte del PP intervino Joaquín Núñez Troncoso, número 2 y responsable económico, que criticó distintos aspectos del proyecto y echó en falta que no se contemple la cobertura de las plazas vacantes de la plantilla. Aseguró que «nunca en el Ayuntamiento hubo un tan alto nivel de privatización de servicios». Lo definió como un presupuesto que retrocede y «aminora subvenciones».

Por parte del PSdeG-PSOE intervino el nuevo edil Óscar Domínguez, que dio a conocer los puntos incluidos en las negociación como la ejecución de un plan de saneamiento integral, un estudio de actuaciones viarias prioritarias, un mapa de medidas estructurales económicas para el Ayuntamiento y mejoras en el transporte público de viajeros.

La intervención de Tano Guerra, edil representante del Bloque, sirvió para aclarar el cambio de postura de su formación y defendió avances en la dotación de saneamiento a las parroquias: «Creo que todos podemos decir que nese campo se está cumprindo». También criticó al PP por no querer participar en las negociaciones «porque vostedes queren todo ou nada, queren a cadeira de presidencia desta sala». Aseguró que en las negociaciones había avances para sacar a concurso las plazas de personal vacantes de forma escalada, entre otras cuestiones.

Tras el debate, la alcaldesa, Loli Castiñeira, anunció que se estaba trabajando en el presupuesto de 2026 y volvió a invitar a PSOE y BNG a formar parte del Ejecutivo local.