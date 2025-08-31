Formación y cuidado del patrimonio del Baixo Miño con un taller de empleo
Los alumnos actúan en el molino de Folón de O Rosal y el de Pedro de Tomiño
L.R.M.
El alumnado del Obradoiro de Emprego Roteiros Etnográficos O Rosal - Tomiño ayuda a recuperar la memoria patrimonial de ambos municipios. La iniciativa está impulsada por los concellos de O Rosal y Tomiño y consiste en una formación remunerada en oficios con gran salida laboral como la albañilería y la carpintería.
El curso cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Servicio de Empleo Estatal y su objetivo es ofrecer una nueva oportunidad a las personas desempleadas al tiempo que se apuesta por una recuperación patrimonial de los municipios.
Durante los últimos nueve meses, el alumnado recibió más de 1.200 horas de formación teórica y práctica en el centro de la Mata, conocimientos que fueron posteriormente aplicados en los molinos del Folón.
Concretamente, los trabajos de conservación en la zona rosaleira consistieron en reparar los caminos y senderos, empedrar zonas erosionadas, reparar muros de contención dañados, ejecutar sistemas de drenaje, sustituir tejas rotas de los propios molinos, incorporar nueva señalética, montaje de dos puentes nuevos y la recuperación de uno existente, entre otras acciones.
En Tomiño, el alumnado acometió la recuperación del molino de Pedro, en el que se procedió a la demolición de la cubierta, la reparación de muros de cantería, se completaron aquellos en los que había alguna pérdida de material y se cubrieron de madera con un sistema de placas de fibrocemento con una capa a base de teja cerámica curva.
Además, se limpió la zona de la fuente y del manantial, colocando peldaños de bajada y tubos de salida de agua, se ejecutó una nueva cubierta con una estructura a base de piezas de madera y se instaló una nueva puerta elaborada en madera maciza.
La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, y la de Tomiño, Sandra González, aseguraron que «este proyecto es una muestra de cómo la formación puede ser motor de cambio real».
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»