Formación y cuidado del patrimonio del Baixo Miño con un taller de empleo

El alumnado del Obradoiro de Emprego Roteiros Etnográficos O Rosal - Tomiño ayuda a recuperar la memoria patrimonial de ambos municipios. La iniciativa está impulsada por los concellos de O Rosal y Tomiño y consiste en una formación remunerada en oficios con gran salida laboral como la albañilería y la carpintería.

El curso cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Servicio de Empleo Estatal y su objetivo es ofrecer una nueva oportunidad a las personas desempleadas al tiempo que se apuesta por una recuperación patrimonial de los municipios.

Durante los últimos nueve meses, el alumnado recibió más de 1.200 horas de formación teórica y práctica en el centro de la Mata, conocimientos que fueron posteriormente aplicados en los molinos del Folón.

Concretamente, los trabajos de conservación en la zona rosaleira consistieron en reparar los caminos y senderos, empedrar zonas erosionadas, reparar muros de contención dañados, ejecutar sistemas de drenaje, sustituir tejas rotas de los propios molinos, incorporar nueva señalética, montaje de dos puentes nuevos y la recuperación de uno existente, entre otras acciones.

En Tomiño, el alumnado acometió la recuperación del molino de Pedro, en el que se procedió a la demolición de la cubierta, la reparación de muros de cantería, se completaron aquellos en los que había alguna pérdida de material y se cubrieron de madera con un sistema de placas de fibrocemento con una capa a base de teja cerámica curva.

Además, se limpió la zona de la fuente y del manantial, colocando peldaños de bajada y tubos de salida de agua, se ejecutó una nueva cubierta con una estructura a base de piezas de madera y se instaló una nueva puerta elaborada en madera maciza.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, y la de Tomiño, Sandra González, aseguraron que «este proyecto es una muestra de cómo la formación puede ser motor de cambio real».