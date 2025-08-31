Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La expo «Ponte das Partidas» incluye gastronomía

D. P.

Ponteareas

La expo «Ponte das Partidas», en Moreira (Ponteareas), se celebra hoy de 11.00 a 22.00 horas con muestra de artesanía, cosmética natural, antigüedades y huerta local, entre otros atractivos. Además habrá gastronomía, con degustaciones gratuitas de paella, shiitake con azafrán en hebra de la vera, quesos y postres italianos de 12.30 a 13.30 horas. También hay una muestra de bicimotos antiguas.

