La expo «Ponte das Partidas» incluye gastronomía
Ponteareas
La expo «Ponte das Partidas», en Moreira (Ponteareas), se celebra hoy de 11.00 a 22.00 horas con muestra de artesanía, cosmética natural, antigüedades y huerta local, entre otros atractivos. Además habrá gastronomía, con degustaciones gratuitas de paella, shiitake con azafrán en hebra de la vera, quesos y postres italianos de 12.30 a 13.30 horas. También hay una muestra de bicimotos antiguas.
