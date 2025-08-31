Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Baiona homenajea a Isaac Carneiro

Un momento del acto.

Un momento del acto. / D.P.

D. P.

Baiona

El Concello de Baiona homenajeó ayer a uno de sus vecinos más queridos, Isaac Carneiro Refojos, que falleció en marzo a los 90 años tras dedicar más de dos décadas a levantar y cuidar el santuario del Mar frente al Atlántico, en el Monte Boi, junto a la playa de Os Frades. Un rincón singular del paseo que rodea la fortaleza de Monterreal, moldeado con su esfuerzo y devoción.

El Concello descubrió una placa en el mismo lugar y el alcalde dedicó al desaparecido marinero unas emotivas palabras. Acudieron vecinos y familiares.

Tras jubilarse en 2001, decidió agradecer a la santa de su devoción la protección recibida durante toda su vida con el proyecto de santuario.

