XXIX Festival de Bandas en Redondela

Esta noche, a las 21.00 horas, se celebrará en la Praza da Torre (Multiusos en caso de lluvia) la XXIX edición del Festival de Bandas de Música de Redondela, con la presencia de la anfitriona Banda de Música de Chapela y la Banda de Música de Añorbe (Navarra).

