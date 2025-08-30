XI Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos
El motoclub de Redondela organiza durante el día de hoy la XI edición de la Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos. La concentración, una de las más importantes de Galicia, espera reunir a más de 6.000 motos si el buen tiempo acompaña en la jornada.
