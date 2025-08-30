Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XI Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos

El motoclub de Redondela organiza durante el día de hoy la XI edición de la Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos. La concentración, una de las más importantes de Galicia, espera reunir a más de 6.000 motos si el buen tiempo acompaña en la jornada.

