Veinte caravanas aparcan cada día en el área de Nigrán

El Ayuntamiento de Nigrán recibe cada día una media de veinte caravanas en el área de servicio municipal estrenada este verano en Porto do Molle, la primera pública de la comarca, según explicó ayer el Concello.

El área se encuentra en el aparcamiento ubicado entre la calle Xial y Barreira (a escasos metros del Centro Comercial Nasas). Aquí los caravanistas pueden vaciar las aguas negras (procedentes del inodoro) y las grises (procedentes de la ducha o del fregadero). Desde el Ayuntamiento se facilita este servicio básico de manera gratuita y en una ubicación estratégica, a un lado de un centro comercial y en un aparcamiento habitualmente vacío que es, precisamente, el punto de salida de la lanzadera del Nigranbus de playa (operativo los fines de semana y festivos).

El Concello considera que el servicio funciona bien y el alcalde, Juan González, asegura que «el turismo de caravanas creció exponencialmente y no lo podemos obviar, desde el Ayuntamiento estamos interesados en atraerlo de una manera medioambientalmente sostenible y responsable y ofreciendo una atención de calidad que nos sitúe como destino preferente».

El regidor indica además que «el lugar se eligió atendiendo a la máxima comodidad del usuario, aquí pueden vacías las aguas, aparcar tranquilamente a la sombra mientras van la playa o realizan compras a un paso».

Ante el auge de este turismo a raíz d e la pandemia de covid-19, el Ayuntamiento de Nigrán reguló en el año 2020 el aparcamiento de caravanas a pie de playa, destinando 30 plazas para uso exclusivo de este tipo de vehículos en cinco zonas (dos áreas en Playa América, una en Panxón, una en Patos y otra en Cansadoura). Así, las caravanas no pueden aparcar fuera de las zonas señalizadas para las ellas entre las 10.00 a 21.00 horas.