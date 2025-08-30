Tui refuerza la coordinación para la prevención de incendios
Crearán un canal de comunicación entre comunidades de montes y Guardia Civil
El Concello convocará juntas periódicas
El Concello de Tui refuerza la coordinación para la prevención y actuación frente a los incendios forestales a través de una reunión de trabajo que contó con la participación del equipo de gobierno local, personal técnico municipal, representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y de las comunidades de montes tudenses.
El objetivo principal de la reunión fue avanzar en la mejora de la cooperación institucional y social, reforzando tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
De este modo, se marcaron y acordaron unas propuestas y unas líneas de trabajo común y colaborativo con la finalidad de que la comunicación sea fluida entre administración, cuerpos de seguridad y población.
En primer lugar, se solicitó a las comunidades de montes un listado actualizado de los recursos humanos y materiales disponibles con el fin de elaborar un mapa conjunto de los medios municipales y remitirlos a la Concellería do Medio Rural.
Del mismo modo, se realizó un llamamiento a la población para que informe sobre la situación de sus parcelas y colabore comunicando cualquier parcela sin gestionar situada en las zonas de protección, con la intención de iniciar los trámites correspondientes.
Por su parte, el Concello mantiene un convenio con Medio Rural para la gestión de las brigadas forestales en labores de vigilancia, defensa y prevención. Al tiempo, se acordó establecer canales de comunicación directa entre comunidades de montes y Guardia Civil con la intención de agilizar la transmisión de información y coordinar actuaciones inmediatas en caso de ser necesario.
Por ultimo, el gobierno local se comprometió a convocar reuniones periódicas con las comunidades de montes para avanzar en la gestión preventiva.
