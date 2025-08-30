Segunda limpieza anual de los caminos de O Viso
El concello de Redondela comenzó en el día de ayer la segunda campaña anual de roza y limpieza de los caminos públicos en la parroquia de O Viso.
Las labores, a cargo de la empresa Naturgalia, seguirán la próxima semana, y se extenderán progresivamente a los barrios de Cesantes y Ventosela hasta finalizar en los últimos días de noviembre con las carreteras y sendas de las 13 parroquias redondelanas «s libres de maleza e en perfecto estado», afirma el concelleiro de Parques e Xardíns, Benestar Comunitario e Feiras, Pedro Villaverde.
El contrato actual, por el que la compañía se compromete a retirar todo tipo de basura y restos vegetales dos veces al año, se licitó por un importe de 989.268 euros durante dos años, y podría tener una prorrogación de dos años más.
