Salceda prepara la Festa dos Callos con la apuesta de «cero residuos»

El olor tan característico a callos ya se dejó intuir ayer en el corazón de la Esfarrapada. Salceda de Caselas calentó motores con la presentación de la XXXI Festa dos Callos, que se celebra el 7 de septiembre.

La nueva edición de la fiesta gastronómica trae consigo diversas novedades enfocadas al cuidado del medioambiente. Una de ellas es conseguir «cero residuos», según explicó durante la presentación Sara Luque, técnica en gestión de residuos, que presentó la campaña lanzada este año con el lema «Callos, cero resíduos», que se enmarca dentro de la propuesta «Salceda sostible» con el objetivo de «minimizar el impacto de la fiesta a nivel de residuos y que estos estén mejor gestionados».

Para ello, la organización distribuirá por toda la plaza contenedores con cinco divisiones con indicaciones claras sobre la separación de residuos. Otra de las grandes novedades es denominada «Furancho de agua» que consistirá en fuentes de agua filtrada por todo el recinto, con el fin de evitar el consumo de botellas de plástico. Además, se usarán vasos reutilizables para el resto de bebidas y habrá un puesto de información y actividades infantiles sobre la gestión de residuos durante toda la jornada.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, reconoció la expectación que genera la fiesta año tras año, con millares de personas que se acercan de toda Galicia y también de Portugal. Quiso destacar el trabajo en equipo, tanto en las semanas previas a la fiesta como en el mismo día. «A festa leva medrando durante 31 edicións, e tamén a participación do tecido asociativo resulta fundamental para o éxito deste evento». Loli Castiñeira aprovechó para poner en valor el potencial turístico de Salceda, no solo el fin de semana de la fiesta, sino a lo largo de todo el año, y destacó la importancia del cuidado del rural, tan castigado con los incendios en las últimas semanas, y tan vinculado con la celebración de la fiesta de los callos.

«Las potas empezarán a hervir en torno a la una de la madrugada», anunciaba la jefa de cocina de Coren, Begoña Alonso, que será la encargada de gestionar la elaboración del potaje por primera vez, tras el relevo de su padre, Alejandro Alonso.

Precios

Las primeras raciones de callos empezarán a servirse en torno a las nueve de la mañana y el precio del plato, al igual que el año pasado, será de 10 euros, incluyendo los callos, pan, vino y la taza y cuenco de barro grabados. En el caso de recoger una ración para llevar, tendrá un precio de siete euros y se recomienda portar un envase de casa.

En concreto, se repartirán durante toda la mañana más de 6.200 kilos de comida que se prepararán en «riguroso directo» desde la plaza central del municipio, mientras las charangas Mil9 y Nova Jomada amenizan la fiesta.

El momento culmen de la jornada tendrá lugar a las 13.00 horas con la lectura del pregón a cargo del cómico y actor gallego David Amor.