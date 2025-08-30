Retiran en Chapela un coche sin matrículas de la vía pública
El vehículo fue trasladado al depósito municipal
La Policía Nacional y la Policía Local de Redondela colaboraron en la tarde de este sábado en un operativo para retirar de la vía pública un vehículo que estaba estacionado sin matrículas, algo que no es legal ya que todos los automóviles deben estar perfectamente identificados.
La intervención se produjo en la Avenida de Redondela, a la altura del número 3, donde el coche fue retirado y trasladado al depósito municipal, donde permanecerá custodiado hasta que se persone su propietario.
La Policía Local descartó que el vehículo estuviese relacionado con ningún robo.
