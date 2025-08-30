Prado celebra mañana la popular romería de A Xestosa
Covelo
La localidad de Prado, en Covelo, celebra mañana domingo la popular romería de Nosa Señora da Xestosa.
Esta romaxe popular y religiosa tiene lugar en uno de los parajes de Faro de Avión y tradicionalmente las personas asistentes introducen las manos en el agua de un sarcófago de piedra para pasarse por el cuerpo y curarse distintos problemas de la piel.
La fiesta comienza a las 9 de la mañana con la misa en la iglesia del pueblo seguida de una procesión a la capilla donde habrá varias misas, siendo la solemne a las 12.30 horas. Tras las ofrendas, a las 18.00 horas volverá la imagen a la iglesia.
