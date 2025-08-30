El PP de Nigrán denuncia pasividad ante el vandalismo de A Ramallosa
Nigrán
El Partido Popular de Nigrán denunció la inacción del gobierno municipal ante la grave situación que se vive recurrentemente en A Ramallosa los fines de semana, en los que cientos de personas se concentran durante las horas de ocio nocturno obviando las señalizaciones de tráfico y protagonizando altercados y acciones vandalicas.
En un comunicado, el PP considera inaceptable «que el Concello de Nigrán permanezca totalmente pasivo ante un problema que se repite de forma sistemática, sin pronunciarse de manera clara ni adoptar ningún tipo de medida para atajar esta situación».
Por su parte, desde el Concello se dice que Guardia Civil y Policía Local controlan la zona y están imponiendo sanciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Davila 27/08/2025