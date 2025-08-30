El PP de Nigrán denuncia pasividad ante el vandalismo de A Ramallosa

El Partido Popular de Nigrán denunció la inacción del gobierno municipal ante la grave situación que se vive recurrentemente en A Ramallosa los fines de semana, en los que cientos de personas se concentran durante las horas de ocio nocturno obviando las señalizaciones de tráfico y protagonizando altercados y acciones vandalicas.

En un comunicado, el PP considera inaceptable «que el Concello de Nigrán permanezca totalmente pasivo ante un problema que se repite de forma sistemática, sin pronunciarse de manera clara ni adoptar ningún tipo de medida para atajar esta situación».

Por su parte, desde el Concello se dice que Guardia Civil y Policía Local controlan la zona y están imponiendo sanciones.