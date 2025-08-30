Ponteareas acoge la operación Centinela para vigilar montes

El teniente de alcaldesa y concejal de Seguridad de Ponteareas, Juan Carlos González Carrera, y la concejala de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, acompañados del segundo teniente de alcaldesa, Jesús Cao, y del técnico de Medio Ambiente municipal, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con los militares de la Brigada Galicia VII / Brilat, que inician en Ponteareas este fin de semana la operación Centinela de vigilancia de montes para evitar incendios.

Según informó el Concello, las patrullas terrestres realizarán su labor de vigilancia y disuasión en las 24 parroquias, tanto con recorridos terrestres como desde diferentes puntos de observación.

El concejal de Seguridad destacó la capacidad disuasoria de esta medida, mientras la concejala de Urbanismo adelantaba que, tal y como marca la estrategia Infraestructura Verde, el patrimonio natural es uno de los pilares sobre los que se sustentará el futuro del ayuntamiento.