La parroquia de Estás estrena espacio renovado para celebrar sus fiestas

La parroquia tomiñesa de Estás celebra este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen de la Peregrina en un espacio completamente renovado. El Concello de Tomiño llevó a cabo la remodelación integral del entorno de A Costa, de la estatua y de la iglesia recuperando así espacios de encuentro para los vecinos accesibles, seguros y sostenibles.

La inversión total de la ejecución, que rondó los 375.000 euros, permitió generar una mejor integración de la zona de la plaza de la iglesia con el camino de acceso a las viviendas a través de una plataforma única que facilita la accesibilidad.

El proyecto de reforma fue diseñado por el arquitecto local Xabier Pousa y contó con una cuidadosa planificación paisajística a cargo de la especialista Sinda Davila. Esta última concibió un espacio verde en el que la vegetación adquiere un papel fundamental. A mayores, durante la intervención se usaron diseños y materiales enfocados en poner en valor los elementos patrimoniales e identitarios como la iglesia, la estatua de la Peregrina, el palco de música, el banco de piedra, la zona de la fuente y los distintos elementos de arquitectura indiana.

Además, se creó un arbolado colocando estratégicamente alcornoques y parterres con el objetivo de dar una mayor amplitud a los espacios y delimitando, al tiempo, el paso de vehículos, reduciendo la velocidad del tráfico rodado y recreando un camino más seguro para las personas.

Como colofón, se mejoró la conexión entre el Centro Cultural de Estás y la iglesia de la Peregrina, a la vez que se realizó una pequeña modificación del alumbrado para crear nuevos puntos de luz que realcen la transformación de todo el entorno.