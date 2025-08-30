Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos, el primer escenario estelar de «Galicia Suroeste»

D. P.

Mos

Mos será el primer escenario de las actividades del programa «Os ceos de Galicia Suroeste», una iniciativa que arranca el próximo viernes 5 de septiembre en el municipio mosense y que permitirá al vecindario acercarse a la observación nocturna de la mano de guías certificadas por la Fundación Starlight.

La actividad dará el pistoletazo de salida al programa previsto que permitirá a las personas participantes descubrir una nueva forma de mirar al firmamento e iniciarse en el mundo del astroturismo, una modalidad en auge que combina ciencia, patrimonio, naturaleza y turismo sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents