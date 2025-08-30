Mos, el primer escenario estelar de «Galicia Suroeste»
Mos
Mos será el primer escenario de las actividades del programa «Os ceos de Galicia Suroeste», una iniciativa que arranca el próximo viernes 5 de septiembre en el municipio mosense y que permitirá al vecindario acercarse a la observación nocturna de la mano de guías certificadas por la Fundación Starlight.
La actividad dará el pistoletazo de salida al programa previsto que permitirá a las personas participantes descubrir una nueva forma de mirar al firmamento e iniciarse en el mundo del astroturismo, una modalidad en auge que combina ciencia, patrimonio, naturaleza y turismo sostenible.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Davila 27/08/2025