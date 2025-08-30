Mos, el primer escenario estelar de «Galicia Suroeste»

Mos será el primer escenario de las actividades del programa «Os ceos de Galicia Suroeste», una iniciativa que arranca el próximo viernes 5 de septiembre en el municipio mosense y que permitirá al vecindario acercarse a la observación nocturna de la mano de guías certificadas por la Fundación Starlight.

La actividad dará el pistoletazo de salida al programa previsto que permitirá a las personas participantes descubrir una nueva forma de mirar al firmamento e iniciarse en el mundo del astroturismo, una modalidad en auge que combina ciencia, patrimonio, naturaleza y turismo sostenible.